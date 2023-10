Michelini tärnide kogemusega tippkokk Mihkel Heinmets: kuidas mekib ettevõtja elu Eestimaa saarel?

Mihkel Heinmets pani püsti Hiiumaa ühe vingeima restorani iiUmekk Resto & Külalistemaja, leidis saarelt armastuse ja hiljuti sündis tema teine laps. Ta on valmistanud süüa seitsme riigi restoranides, olnud praktikal Michelini tärnidega auhinnatud ja maailma number üks restoranis Geranium, valmistanud toitu Austraalia aborigeenide kommuunis, toitnud inimesi taevas ehk olnud Dinner in the Sky Eesti peakokk. Ühtlasi on Mihkel kogunud tuntust oma otsekoheste ütlemistega kokasaates «MasterChef Eesti».

Suvi on läbi ja restoran on sulgenud uksed ning Mihkel teelahkmel, et kuhu kurss võtta. Vanaviisi jätkata ei soovi. Terava keelega kokk on öelnud, et restoraniäri on vaese mehe kallis hobi. Elektrihinnad tõusevad, töötajaid leida keerukas, kvaliteetset toorainet otsi tikutulega. Vaata videolugu, kus Mihkel vastab peamisele küsimusele, kas väikesaare restoraniäri mekk on vaid mõru või leidub kuskil ka mõni suhkrutükk.