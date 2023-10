VIDEO ⟩ Karukella Puhkemaja perenaine Terje Rattur sellest, kuidas turismis ellu jääda: eristu või sure!

Koguvad komposti ja vihmavett? Kasutavad ökoloogilisi materjale puhkemaja ehitusel? Vaikuse nautimiseks loovad helikindlad toad? Samas on see kõik põimitud romantilisse keskkonda, kus on ka luksuslik saun ja kuumaveebassein. Just need ja veel mitmed rohelist mõtteviisi kandvad teenused on need, mis teevad selle puhkemaja eriliseks.