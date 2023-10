Eesti toidu krõbe hind sunnib ostma välismaist kaupa

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on toidutööstuse maht kukkunud kümnendiku võrra. «Meil on õnnestunud viia müügihinnad kiiresti kasvanud kuludega enam-vähem kooskõlla, kuid hinnatõus tõi omakorda kaasa müügimahtude languse,» nentis ta. «Kui varem olid eestlaste tarbimiseelistustes esikohal harjumuspärane maitse, kvaliteet ja kindlad kaubamärgid, siis nüüd on ilmselgelt toimunud järsk muutus ning hind ja sooduspakkumised on valikute tegemisel kõige olulisemaks tõusnud.»