75 000 inimest peavad järgmisel aastal esmakordselt maamaksu tasuma

2023. aastaga võrreldes on umbes 16 tuhat uut maaomanikku ja ligi 59 tuhat maaomanikku, kelle varasem maamaksukohustus on jäänud alla 5€ ehk maksuteadet neile väljastatud pole. Seega on 2024. aastal uusi maksumaksjaid ca 75 tuhat.

Maksu- ja tolliameti maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kutsub kõiki üles oma andmetega e-MTAs varakult tutvuma, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena.

«Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele ülevaade 2024. aasta maamaksukohustuse hinnangulisest suurusjärgust. Lõpliku 2024. aasta maamaksukohustuse arvutame 2024. aasta 1. jaanuari seisuga. Seega on inimestele jäetud üle kahe kuu, et vajadusel täpsustada oma maa väärtusega seotud küsimusi korralise hindamise läbi viinud maa-ametiga, maksumäärad kehtestanud kohaliku omavalitsusega või vaadata üle andmed kinnistusraamatus,» selgitas Parksepp.

Samuti tuleks e-MTAs tema sõnul üle vaadata oma kontaktandmed, sest siis jõuab maamaksuteade kohale ka e-kirja või tekstisõnumiga. «Juhul, kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoninumbrit ei ole, saadame paberil maksuteate tavapostiga,» lisas Parksepp.

Kuigi maa väärtus Eestis on võrreldes viimase hindamisega 8,3 korda tõusnud, ei tõuse maamaks 2024. aastal samas suurusjärgus, teatas MTA. Selle ärahoidmiseks vähendati maksumäärasid ja seati nn kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et üldjuhul ei suurene maamaks võrreldes eelmise aastaga rohkem kui 10 protsenti. Kui 10 protsenti on vähem kui 5 eurot, siis kasvab maamaks 5 euro võrra. Samuti säilivad 2024. aastal kõik senised maksuvabastused ja -soodustused.