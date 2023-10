Eelarveaugu lappimiseks on veel üks võimalus

Eesti rahval on olnud viimastel kuudel võimalus jälgida valitsuspoliitikute fantaasialendu uute maksude väljamõtlemisel. Sellest hoolimata selgus eelarvekõneluste käigus, et järgmisel aastal haigutab eelarves 400 miljoni euro suurune auk.

Eelarveaukude lappimiseks on praeguseks välja käidud mitme uue maksu kehtestamine ja seniste maksude suurendamine. Nii tõusevad uuest aastast tulu- ja käibemaks kumbki 20 protsendi pealt 22 protsendi peale. Kerkivad keskkonnaalased riigilõivud, aktsiisid ja maamaks.

Kuid tehniliselt saaks ka teistpidi. Rahandusministeerium on koostanud erinevaid maksumudeleid, et saada aru, mida tuleb kui palju tõsta, et riigieelarve klappima saaks. Üks võimalik hoob oleks ainult ühe maksu tõstmine – näiteks tulu- või käibemaksu tõus, millega teoreetiliselt puudujäägi ära katta saaks.