Teedeehituses on lähiaastail puudu vähemalt 100 miljonit eurot

2024. aasta riigieelarves on teede arendamiseks ja säilitamiseks ette nähtud ligikaudu 160 miljonit eurot, sel aastal ulatub see number 203 miljoni euroni ehk riigiteede hoiu rahastamise vähenemine saab olema üle 20 protsenti, teatas taristuehituse liit. Taristuehitajate hinnangul on tegelik rahastamise vajadus järgmisel aastal vähemalt 250 miljonit eurot ning inflatsiooni arvestades kasvab vajadus aastast aastasse ja on veelgi suurem.