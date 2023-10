Pilootprojekt: neljapäevased töönädalad toimivad aina paremini

Polli selgitas, et neljapäevase töönädala puhul on vastutus tööasjade tehtud saamise ees töötajatel ja juhtidel endil. «See eeldab oma aja nutikat planeerimist ning meeskonna tasemel kokkulepete saavutamist. Kui näiteks mõne ärikriitilise valdkonna puhul pole võimalik tuba tühjaks jätta, siis saavad töötajad omavahel kokkulepped teha, kuidas kõik siiski mingil moel lühendatud tööaega ära kasutada saavad. Tulemusi hinnates on näha, et nende ülesannetega saadi väga hästi hakkama,» lausus ta.

Võrreldes eelmise pilootprojektidega paranesid sel suvel pea kõik lühema töönädala edukuse hindamiseks kasutavad näitajad. Näiteks märkis oluliselt suurem osa tehnoloogiaüksusega koostööd tegevatest partnerüksustest, et IT-tiimide uudne töökorraldus ei mõjutanud kuidagi nende tulemuslikkust. Kui 2022. aasta suvel sai seda öelda 66 protsenti küsitletud töötajatest, siis tänavu tõusis näitaja enam kui 83 protsendini.

Niisamuti on oluliselt paranenud IT-töötajate endi oskus oma aega planeerida ja tööülesanded vähema ajaga tehtud saada. Polli märkis, et kuigi peamiselt viivad töötajad oma töös muutused sisse selleks, et suveperioodil nädalas üks päev rohkem puhata, siis kanduvad efektiivsemad tööviisid edasi ka ülejäänud aastasse ja võimaldavad nii aasta lõikes saavutada paremaid tulemusi.