Eesti kinnisvara üüri- ja ostuhinnad on kasvanud kiiremini kui mujal Euroopa Liidus

Ka üürihindade kasv on Eestis olnud alates 2010. aastast Euroopa Liidu suurim. Eestis on sel perioodil üürid kasvanud 208 protsenti, samas kui Euroopa Liidus on kasv olnud keskmiselt 21 protsenti. Eestile järgneb Leedu 168-protsendise hinnakasvuga. Üürihinnad langesid sel ajal vaid Kreekas, 21 protsenti.