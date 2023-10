Kodumaise toidu tarbimine on kukkunud viimase kümne aasta suurimasse auku

Kantar Emori tänavune ostukäitumise seire näitas, et kodumaiseid toiduaineid eelistab hoiakuliselt ligi kolmveerand ehk 73 protsenti Eesti elanikest. «See on viimase kümne aasta madalaim tulemus – aasta tagasi oli eelistus 78 protsendi juures ning aastal 2004, aga ka veel aastal 2017 – 90 protsendi juures,» selgitas Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog pressiteates.

«Vähenemas on ka kodumaisuse eelistamise kindlus – väitega, et sisseostude tegemisel eelistatakse kodumaiseid toiduaineid, oli täiesti nõus vaid 16 protsenti elanikest, aasta varem oli neid 21 protsenti. Märgatav eelistuse muutus võrreldes aastatagusega on aset leidnud vanemate ja keskealiste inimeste seas. Alla 35-aastaste segmendis langes kodumaise toidukauba eelistamine üsna oluliselt juba 2021. aastal,» lisas Voog.