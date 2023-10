INVESTOR MARI ⟩ Ka võlakirjadega võib pulli saada, aga mis saab edasi aktsiatega?

Tundub, et Tallinna börsi alternatiivturul veel hiljuti valitsenud IPOdroomi vaim on kandunud võlakirjaturule. Vahetasin Rootsi kroonidki eurodeks, et märkida vaba raha eest LHV 10-aastaseid 10,5-protsendiseid võlakirju. Märkisin viis 1000-eurost võlakirja, sain vaid kaks tükki. Võlakirjade ülemärkimine oli nii suur, et rohkem märkimisel polnud suurt mõtet. See on tagantjärgi tarkus, millega pole suurt midagi peale hakata. Antud LHV võlakirjade puhul võib öelda, et palju tahtsid, vähe said, vähe tahtsid, vähe said. Hoopis kurvad võivad olla need, kes midagi ei märkinud.