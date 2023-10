Nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse saab kasutada veel viimaseid nädalaid

«Kõigil, kes endiselt kasutavad neid e-posti aadresse enda kontaktaadressina, tuleks hiljemalt 1. novembriks oma kontaktandmed teenusepakkujate juures uuendada, et vajalikud kirjad jõuaksid nendeni ka edaspidi,» rõhutas RIA riikliku postkasti tootejuht Asso Kasuk pressiteates.

Erakirjade edasi suunamiseks mõeldud nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse on loodud ligikaudu 590 000, kuid aktiivses kasutuses on neist alla 2 protsendi. RIA teavitas kasutajaid e-posti aadresside sulgemisest mai alguses ja tuletab veel kord meelde, et alates 1. novembrist neile aadressidele saadetud kirju enam edasi ei suunata.