DelfinGroupi uued võlakirjad jõudsid börsile

«DelfinGroup jätkab arengut, otsides ühel poolt aktiivselt kapitalituru pakutavaid võimalusi ja pakkudes teisalt ise investeerimisvõimalusi. Võlakirjaemissioon tõestab, et investorite usaldus meie vastu on jätkuvalt tõusuteel: investorid hindasid ettevõtte kasvuväljavaateid ja otsustasid investeerida DelfinGroupi võlakirjadesse. Lõppenud emissioon kinnitab veelkord, et ettevõtte võlakirjad on nõutud mitte ainult erainvestorite, vaid ka professionaalsete investorite seas, sest kaks kolmandikku märgitud võlakirjadest ostsid institutsionaalsed investorid ja kolmandiku erainvestorid,» ütles DelfinGroupi finantsjuht ja juhatuse liige Aldis Umblejs.

Kaks kolmandikku võlakirjaemissioonist ostsid välisinvestorid, mis kinnitab ka DelfinGroupi rahvusvahelist atraktiivsust. «Välisinvestorite aktiivsus on hea signaal mitte ainult meile, vaid ka Balti võlakirjaturule laiemalt. Tuleb rõhutada, et võlakirjaemissioon lõpetati ühe kuu jooksul ligi 50 investori osalusel,» ütles A. Umblejs.

Tegemist on DelfinGroupi kümnenda võlakirjaemissiooniga alates 2013. aastast ning selle aja jooksul on võlakirjade kaudu kaasatud üle 60 miljoni euro. Uute võlakirjade noteerimisega saavad investorid nüüd juurdepääsu kolmele DelfinGroupi võlakirjaemissioonile alternatiivturul First North. Investoritel on DelfinGroupi investeerimiseks veel mitu võimalust, sealhulgas ettevõtte aktsiate ja võlakirjade ostmise ning P2P (peer-to-peer) investeeringute kaudu. See pakub laia valikut investeerimisvõimalusi, mis sobivad investorite finantsstrateegiate ja eesmärkidega.