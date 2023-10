«Aasta esimesel poolel tehti ligi 701 200 ööbimisega välisreisi, mida on 1,5 korda rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Ööbimisega sisereise tehti samal ajal ligi 1 375 100, mida on 1,2 korda rohkem kui mullu,» selgitas analüütik. Ta lisas, et eestlane reisib peamiselt selleks, et puhata.