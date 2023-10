Tallinnas ja mujal Eestis on tema sõnul võrreldes suurlinnadega kodu ja töökoha vahel liikumine oluliselt lihtsam, mistõttu on paljudes ettevõtetes pandeemiajärgselt hakatud taas kontoris töötamist soosima. «Ettevõtted mõistavad, et füüsilised kohtumised ja loov töökeskkond on endiselt hädavajalik ettevõttekultuuri ja töötajate lojaalsustunde tekkimiseks,» märkis konsultant.