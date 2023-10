Ehitusettevõtjad uutest kohustustest: selline tegevus on vastutustundetu ja hoolimatu

Ehitus. Foto on illustratiivne.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) leiab, et lühikestest tagaside tähtaegadest seaduseelnõude kooskõlastamisel võib järeldada, et riigipoolne kaasamine on näiline ning tegelikult soov ja kavatsus võimalike arvamuste või märkustega arvestamiseks puudub, samuti teeb liidule muret sektori töökorralduse seadusmuudatustele vastavusse viimiseks jäetud lühike aeg.