Telekaubamaja Top Shop läheb hingusele, töö kaotab 63 inimest

«Kuna on pankrot, siis pole ka paraku loota, et koondataks lõpuks vähem inimesi, tööta jäävad nii teenindajad, laotöötajad, raamatupidajad kui turundusinimesed,» nentis Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. «Homme läheb meie inimene koha peale töötajatega kohtuma, et neile rääkida, millised võimalused neil töötukassaga seoses on ja millised on hetkel tööpakkumised.»