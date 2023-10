Eleving Group on üks suurim Lätis asutatud mitut brändi hõlmav fintech-ettevõte, mis on esindatud 16 turul ja kolmel kontinendil. Kontsern tegutseb sõidukite ja tarbijate finantseerimise segmentides. Meil on üle 500 000 kliendi üle maailma ja meie väljastatud laenude kogumaht ületab 1,35 miljardit eurot. Kontserni kuuluvad mobiilsusbrändid Mogo, Primero, Renti ja OX Drive ning sõidukite rahastamise segment moodustab 70% äritegevusest. Tarbija finantseerimise segment, kuhu kuuluvad Kredo, Sebo, Tigo ning hiljuti integreeritud ExpressCredit, moodustavad umbes 30% portfellist.