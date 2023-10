Kaupmees: hindade külmutamine on silmapete

«Ütlen otse, et ma ei usu ühtegi reklaami toiduhindade külmutamisest või langetamisest – toidukorvi hinnavõrdlused seda ei kinnita ja sisuliselt on see tarbijale valetamine. Kui mõned üksikud tooted välja jätta, siis tegelikult pole mingit laiemat hinnalangust toimunud ega seda pole mõtet ka edaspidi oodata, pigem vastupidi» ütles Lauring.

«Me ise näeme, et sisseostuhinnad ei lange. Üldine inflatsioon jätkub, tõusevad nii palgad kui tootmiskulud ning varsti ka käibemaks. Suured jaeketid on tootjaid survestanud nii, et see on jõudnud piirini, kust enam palju rohkem pole võimalik pigistada. See on absurdne olukord, kui tootja teenib 5 protsenti ja edasimüüja paneb otsa 50 protsenti,» rääkis Lauring.