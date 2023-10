Eesti inimeste sissetulekute erinevus aina süveneb

Eesti on sealjuures üks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riike, kus rahvaarvu kasv on viimasel paaril aastakümnel koondunud kõige jõulisemalt suurematesse linnapiirkondesse. Põllumajandussektoris on tööhõive Eestis püsivas languses ning teenuste valdkonnas jätkuvalt tõusutrendis. Tööjõu tootlikkuse erinevused piirkondade vahel aga vähenevad. Aegruumiline ligipääsetavus teenustele, näiteks kolmanda taseme hariduse ja tervishoiu asutustele, on Eestis hinnatud aga üheks kehvemaks OECD riikide hulgas.