Eleving Group kuulutas välja 13% kuni 75-miljonise võlakirjaemissiooni

Ühe võlakirja hind on 100 eurot ja intressimäär on 13 protsenti aastas. Miinimum kogus tehingukorralduse sisestamiseks on 10 võlakirja ehk 1000 eurot, teatas Nasdaq.

Võlakirjade lunastustähtaeg on 31. oktoober 2028 ja intressi makstakse kord kvartalis investori määratud pangakontole. Võlakirjade märkimine on avatud 2. oktoobrist kuni 20. oktoobrini. Pakkumiste arveldamine toimub 31. oktoobril.

Lisaks avalikule pakkumisele kestab kuni 13. oktoobrini vahetuspakkumine Mogo AS 2021/2024 olemasolevatele võlakirjaomanikele. Iga praegune võlakirjaomanik saab vahetada oma olemasolevad võlakirjad uute vastu vahetussuhtega 1:10, see tähendab, et ühe Mogo AS 2021/2024 võlakirja saab vahetada kümne uue võlakirja vastu.