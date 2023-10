Holland sulges Euroopa suurima gaasivälja

Hollandi ametiasutuste teatel lõpetati gaasitootmine Groningeni provintsis asuval gaasiväljal, mida on aastaid maavärinad raputanud. Üksteist puurauku, mis avati 1960ndatel aastatel, hoitakse siiski veel aasta aega avatud, kui peaks tulema «raske talv». Paljude Groningeni elanike jaoks ei ole see põhjus tähistamiseks.

Hollandi põhjaosas asuvad maa-alused gaasimaardlad on Euroopa suurimad. Üle kahe aastakümne on kohalikud elanikud kurtnud maavärinate üle, mis on otseselt seotud maardlate kasutamisega. Viimastel aastatel on gaasitootmist seetõttu vähendatud: 2021. aastal toodeti Groningenis vaid 4,5 miljardit kuupmeetrit gaasi. Varasematel aastatel oli see üle 20 miljardi kuupmeetri.