Õiglase kaubanduse tooted koguvad Eestis populaarsust

«Oktoober on parim aeg oma kaubad üle vaadata, nende kohta olulist teada saada ning vajadusel vastutustundlikke samme teha. Samuti harida nii töötajaid, koostööpartnereid kui tarbijaid. Kuna enamus Fairtrade'i tooraineid on kasutatavad ka kohalikes toodetes, siis miks mitte kaaluda ise sertifikaati või litsentsi taotleda ja oma toodetesse just Õiglast sisu panna. Ka Euroopa seadusandlus on liikumas suunal, kus ettevõtete hoolsuskohustus keskkonna ja inimese ees on saamas normiks.»

Hinnanguliselt on maailmas 160 miljonit last seotud lapstööjõuga. Ainuüksi Ghana ja Elevandiluuranniku kakaoistandustes moodustavad kolmveerandi tööjõust just lapsed. 27,6 miljonit inimest arvatakse olevat sunnitööl võlaorjuse, hirmutamise, vägivalla või pettuse alusel. Keskkonnakahju ja kliimamuutused mõjutavad nii tuleviku toitu kui inimesi. Juba aastaks 2050. ennustatakse kuni 60 protsendi kohvi viljelemiseks sobiliku maa kadu ja põllupidaja, kes ei saa sissetuleku eest võimaldada perele toitugi lauale, ei ole võimeline liikuma kulukama, ent ökoloogilise põllupidamise poole. Need on piisavad põhjused, miks oma tarbimisotsustes olla teadlik.

Õiglase kaubanduse eesmärk on haavatavamate kogukondade ja väikepõllumeeste vaesuse vähendamine eetilisema kaubanduse, inim- ja tööõiguste kaitsmise, keskkonnahoiu, kliimamuutuste mõju vähendamise ning laps- ja orjatöö lõpetamise abil. Õiglase ja jätkusuutliku kaubanduse ning eetilisuse tuntuim märgis on Fairtrade (GlobeScan 2023), mis on loonud 1,9 miljonile talunikule ja töölisele õiglasemad tootmis- ja töötingimused. Fairtrade'i organisatsioonid on 23 riigis, lisaks kolm tootjavõrgustikku Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Baltikumi tegevust juhib Fairtrade Finland.