Panganduses on viimaks konkurents tagasi, tihe rebimine käib hoiustajate raha pärast

LHV hiljuti lõppenud 10,5-protsendiste võlakirjade märkimine näitas, kui palju on pangad lisaraha eest nõus investoritele maksma ja palju on turul vahendeid, mis otsivad võimalusi teenimiseks. Baasintresside tõstmise tuules on raha kordades kallinenud ja pangad on valmis selle eest lõpuks ka hoiustajatele varasemast tublisti rohkem maksma.