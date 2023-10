Vajadus mikrokiipide järele on plahvatuslikult kasvanud

«Meid ümbritsevad asjad muutuvad üha nutikamaks ning see tähendab, et kiipe kasutatakse aina rohkem näiteks seadmetes, autodes ja lennukites. Kiiret digitaliseerimist arvestades suureneb nende järele vajadus ka tervishoius, transpordis, finantsvallas, põllumajanduses ja jaemüügis,» kirjutas Saad panga blogis.

Ta toob välja, et USA-s ja Suurbritannias toetatakse kiipide tootmist riiklikult ning Euroopas liidukeskselt. Eelmisel aastal võeti USA-s vastu niinimetatud CHIPS-määrus (CHIPS and Science Act), millega toetatakse kohalikke kiibitootjaid 280 miljardi dollariga. See hõlmab toetusi ja maksusoodustusi, sealhulgas rahalist abi arenduseks. Euroopa Liit toetab oma kiibivaru 43 miljardi euroga ning Suurbritannia on loonud oma kiibitootmise kindlustamiseks umbes 1.2 miljardi naela suuruse fondi.

«See näitab, kui oluline on riikidele mikrokiipide tootmine ja olemasolu – sellest sõltub üha enam toodete ja teenuste kättesaadavus,» toonitab Saad, lisades, et viimastel aastatel on hoogsalt arenenud kiipe kasutavad tehnoloogiad, nagu pilvelahendused, niinimetatud asjade internet, virtuaalreaalsus, droonid, krüptoraha, 5G ja tehisintellekt. Kõikide eelduste kohaselt jätkub nende arenguga koos ka kiipide nõudluse kasv.

Kiibid on vanemspetsialisti sõnul hakanud rolli mängima ka ühes värskemas trendis – tehisintellekti arengus. Näiteks teatas maailma suurim kiibitootja Nvidia oma teise kvartali tulemustes, et lõikab kasu tehisintellekti kasutuselevõtust.

«Kiipide tootmisega seostatakse esmapilgul Nvidiat, Intelit ja AMD-d, tegelikult on aga selle sektori haare palju laiem. Kiipide tootmiseks on vaja kaevandada ja töödelda toorainet, nagu räni, tina ja kuld, ning valmistamiseks tarvis seadmeid, mida toodavad näiteks ASML, Applied Materials ja Lam Research. Lisaks on vaja kiipe põhjalikult puhastada ja nende kvaliteeti kontrollida. Sellega tegeleb näiteks KLA Corporation, millele kuulub rohkem kui pool kiipide diagnostika turuosast,» selgitas Saad.

Lisaks arvatakse tema sõnul kiibisektori hulka ka pooljuhtide tootjad. Näiteks selliseid väiksemaid ettevõtteid nagu OLED-ekraanide tootja Universal Display Corporation, aga ka Wolfspeed, mille pooljuhid on valmistatud teistsugustest materjalidest kui teised turul olevad.