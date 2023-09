Riik toetab Kagu-Eesti ettevõtlust mitmete miljonide abil

«Kagu-Eesti maakonnad on jäänud teistest maakondadest maha nii sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kui ka tööstus- ja teenindussektori produktiivsuse poolest,» ütles regionaalminister Madis Kallas.

«Seetõttu on Kagu-Eestis suuremad väljakutsed hoidmaks piirkonnas tööealisi elanikke ning nende peresid. Kagu-Eesti piirkondliku arengu ja tootlikkuse soodustamiseks oleme juba alates 2019. aastast toetanud kohaliku ettevõtluse uuendusvõimet, mis on üks osa Kagu-Eesti tegevuskavast aastani 2030.»

Senini on riik toetanud näiteks uute seadmete soetamist nii puidu- , metalli- kui ka toidutööstuses. Samuti uute teenuste väljatöötamist ja arendamist.

Aastatel 2019–2021 rahastati Kagu-Eesti ettevõtluse arendustoetust siseriiklikest regionaalarenguprogrammi vahenditest. Valitsuse otsusega rahastamisallikat muudeti ning aastate 2021–2027 struktuuritoetuste perioodil rahastatakse meedet Euroopa Regionaalarengu Fondist, mis tingis ka uue määruse kehtestamise.

Võrreldes varasemaga on meede üldjoontes sama, kuid on ka mõned erinevused, mis on ühelt poolt tingitud sellest, et Euroopa Regionaalarengu Fondil on omad tingimused, teisalt on tehtud mõned muutused varasemate voorude rakendamise kogemusele tuginedes.

Näiteks on muudetud taotluste esitamise aega. Kui senini olid taotlemiseks kindlad voorud, siis nüüd saavad ettevõtjad esitada taotluse siis, kui nad on selleks ise valmis. Samuti on tõstetud toetuse suurust. Kui eelnevalt jäi see vahemikku 10 000 – 50 000, siis nüüd saab taotleda toetust summas 20 000 – 60 000 eurot.

Lisaks on oluline muudatus selles, et toetatakse ettevõtjaid, kes on tegutsenud vähemalt kolm aastast. Varem toetati ettevõtjaid, kes olid tegutsenud vähemalt kaks aastat.

Meede toetab uue toote või teenuse arendamist, tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevusi ja investeeringuid ning tootmise või teenuse automatiseerimise või digitaliseerimisega seotud investeeringuid ja koolitusi.

Toetust saab taotleda ka eelnimetatud tegevusi toetavateks müügi- ja turundustegevusteks. Samas ei toeta riik selle meetmega eraldiseisvaid müügi- ja turundustegevuse projekte.

Toetust saavad taotleda Kagu-Eesti mikro- ja väikeettevõtjad. Taotlemise avab riigi tugiteenuste keskus eeldatavasti novembris ning taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.