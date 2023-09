Nafta tootmiskärped kergitasid korralikult Saudi Araabia ja Venemaa kukrut

Energy Aspects'i hinnangul on Venemaa selles kvartalis teeninud 2,8 miljardit dollarit täiendavat naftatulu võrreldes aprillist juunini kestnud perioodiga, vahendab Wall Street Journal. Saudi Araabia on samal ajal tõenäoliselt saanud 2,6 miljardit dollarit lisatulu, mis vastab 30 miljoni dollari suurusele lisasissetulekule päevas.

Mõlemad OPECi+ liikmed on viimase aasta jooksul kokku leppinud, et nad vähendavad koos ülejäänud kartelliga oma toornafta tootmist, et kõrvaldada naftaturu «hinnamoonutused», ütles üks Araabia Ühendemiraatide ametnik.