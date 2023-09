SEB: asju ostetakse aina vähem ja vähem

«Jaekaubandusettevõtetel on põhjust tähistada musta tähtpäeva – statistikaameti värsketel andmetel on jaekaubanduse müügimahu langus kestnud nüüdseks 12 kuud. Viimased avaldatud numbrid augusti kohta näitasid sarnaselt eelnevate suvekuudega umbes 8 protsendi suurust müügimahu vähenemist,» kirjutas Nestor oma värskes kommentaaris. Ta märkis, et ehkki hirm oodatava käibemaksu tõusu ees võib aasta lõpus neid numbreid korraks parandada, siis uuele tarbimisbuumile lähitulevik ainest ei anna.