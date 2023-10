USA hoiatab: rohepööre tekitab tõsiseid julgeolekuriske

Hiina käes on juhtohjad koobalti-, haruldaste muldmetallide ning grafiiditööstuses. Need on aga taastuvenergia, elektriautode ning kaitsetehnoloogiate jaoks eluliselt vajalikud. Hiina globaalne turuosa kõigi kolme materjali töötlemisel ületab 70 protsenti. «Nende kriitiliste mineraalide koha pealt seisame silmitsi turgu valitseva tarnijaga, kes on valmis seda turujõudu poliitilise kasu nimel relvana kasutama,» edastab Briti mainekas majandusleht Granholmi sõnu, mida asjatundjad tõlgendavad just Pekingi võimule viitavana.