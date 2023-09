2023. aasta ühistranspordi riigieelarve baaseelarve on 78,8 miljonit eurot ja lisavahendid 11 miljonit eurot, seega kokku on eraldatud riigieelarvest ühistranspordi toetuseks tänavu 89,8 miljonit eurot. Lepingute indekseerimisest tulenevalt on 2023. aasta tekkepõhine kulu prognoos kokku 108,09 miljonit eurot, mis on 16 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal.