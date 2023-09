«Kasahstan on ühemõtteliselt öelnud, et ta järgib sanktsioonide režiimi,» ütles president Kasõm-Žomart Tokajev pärast Berliinis peetud kõnelusi Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

«Meil on kontaktid asjaomaste organisatsioonidega, et järgida sanktsioonide režiimi, ja ma arvan, et Saksamaa poolel ei tohiks olla mingeid muresid võimalike meetmete pärast, mille eesmärk on sanktsioonide režiimist kõrvalehoidmine.»