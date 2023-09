Populaarne arvutimängude tootja koondab pea 900 inimest

«Juba mõnda aega oleme kulutanud palju rohkem raha, kui me teenime, investeerides Epicu arengusse ja arendades Fortnite'i,» ütles tegevjuht Tim Sweeney töötajatele.

«Olin pikka aega optimistlik, et suudame selle ülemineku ilma koondamisteta läbi teha, kuid tagantjärele näen, et see oli ebareaalne.»