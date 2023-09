Ekspert: Euribori tõus on suunanud koduotsijad Tallinna lähivaldadesse

«Kinnisvaraportaali statistika näitab, et koduotsijad huvituvad üha rohkem Tallinna lähiümbruse valdades pakutavast kinnisvarast, kus on toimiv infrastruktuur ning läheduses olemas koolid ja lasteaiad. Väikeasumite ja -linnade populaarsusele on aidanud kaasa ka nende rahulikum ja inimsõbralikum elukeskkond,» märkis Uibomäe pressiteates.

Samas on pealinn endiselt koduotsijate esimene eelistus, sest Tallinnas käiakse enamasti tööl ning sinna on koondunud teatrid, kinod, restoranid ja muud meelelahutusasutused. Tallinna parimateks elamupiirkondadeks on juba aastaid peetud Nõmmet, Kakumäed ja Piritat, mis on kergitanud ka sealsete majade hinna kõrgustesse. «Kõrge Euribori tingimustes tekibki paljudel dilemma, kas kolmandiku võrra suurem investeering Tallinna eksklusiivsesse elamupiirkonda tasub end ära,» rääkis Uibomäe.