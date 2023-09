Saunum kasvatas I poolaastal müügitulu ja vähendas pisut kahjumit

Erinevatel olulistel Euroopa saunaturgudel on juhtkonna sõnul toimunud mitmeid kvartaleid järjest langus. Klientide otsused on mõjutatud ebakindlusest, mida põhjustavad kõrge inflatsioon, võrdlemisi kõrged energiahinnad ning tarbijate reaaltasude vähenemine.

Hetkel on kõige parimini kasvavad turud Põhja-Ameerikas, kus viimaste andmete kohaselt on majandus jätkuvas kasvus. Saunasektori kasvukiirus on küll pisut pidurdunud, ent võrreldes Euroopa saunaturuga on tegemist siiski jätkuvalt jõudsalt kasvava turuga. Ka Aasias ja Okeaanias on erinevad saunaturud kasvuteel. Positiivset tuge kasvule pakuvad soodsad logistikakulud.