Kuidas India kasvust kasu saada?

Indiast on saanud üks kiiremini kasvavaid majandusi ja riik liigub kindlalt ka maailma suurimate majanduste suunas. Praegu on India Ameerika Ühendriikide, Hiina, Jaapani ning Saksamaa järel suuruselt viies majandus. Samas kasvab India majandus aastaga 7,8 protsenti, Saksamaa majandus aga kahaneb.

India edu peegeldas ka hiljutine suurriikide ühenduse G20 kohtumine, mis peeti septembri alguses just selles riigis.

Suure potentsiaaliga riigis on samal ajal väga palju teha. Riigi muret tekitav infrastruktuur vajab nüüdisajastamist. Mitmerajalised kiirteed lõpevad maapiirkondadesse jõudes järsku ära, Mumbai lennujaama oleks vaja suurendada poole võrra ning käib ka riigi energia- ja veevarustussüsteemide uuendamine.

Valitsusel on käsil reformid, mis peaksid märkimisväärselt vähendama bürokraatiat, võimalusi otsivad nii investorid kui ka ettevõtted, eriti need, kes otsivad alternatiivi Hiinale.

«Kui ma peaksin nimetama ühe koha maailmas, kus kasv toimub suurima kindlusega, siis see on India,» ütles investeerimisajakirjale Barron’s investeerimisfondi Rondure New World Fund juht Laura Geritz.