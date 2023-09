«Beautiful Me» teatas oma klientidele saadetud kirjas, et uputuste tõttu ei saa nad Maakri tänaval jätkata ning otsivad Tallinna kesklinnas sobivat kohta, kus avada uus salongi. Ettevõttel on Tallinnas veel neli esindust, mille töö jätkub. Üle Eesti on firmal kokku 11 salongi.