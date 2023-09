Diabeediravimi Ozempic, mida kuulsused kasutavad kaalulangetamisel ning ülekaalu ravimi Wegoy müügiedu on lennutanud Novo Nordiski Euroopa kõige väärtuslikumaks ettevõtteks ning takistanud Taani majandusel langusesse kukkuda, kirjutab mainekas Briti majandusleht Financial Times.

Novo Nordiski 420 miljardi dollariline turuväärtus ületab Taani mullust sisemajanduse kogutoodangut (SKT). Viimane oli 400 miljardit dollarit. See on pannud ametnikud ning äriliidrid muretsema, et riigi äriedu on liiga tihedalt ühe ettevõttega seotud.