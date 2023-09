VAATA OTSE ⟩ Ettevõtlusnädala konverents «Aeg muuta kurssi!»

Konverentsi ajakava:

11.45-12.00 Toomas Luhse, Kliimaministeerium: «Ringmajandus Eestis – kas see on butafooria või tuleviku reaalsus?»

«Kui eelmisel aastal panime rõhku õigete tandemkaaslaste leidmisele, siis seekord räägime kursi muutusest» sõnas Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul. «Ettevõtluses edukaks jäämiseks on vaja olla valmis kurssi muutma ja kohandama oma ärimudelit vastavalt muutuvatele tingimustele. Uuendusmeelsus, turu-uuringud, paindlikkus, õppimine ja areng, strateegiline planeerimine ning koostöö on olulised tegurid, mis võivad aidata saavutada edu,» lisas Huul.

Ettevõtlusnädal toimub sel aastal 2.-6. oktoobril kõigis 15 maakonnas ja on suurim üle-eestiline ettevõtlussündmus, mis toimub tänavu juba 18. korda. Osalema on oodatud nii täiskasvanud, keda ettevõtjana tegutsemise teel julgustada, kui ka noored, et nad oma sihtide seadmisel kaaluksid unistuste saavutamist ettevõtjana. Igal aastal osalevad sündmustel nii hiljuti alustanud kui ka juba kogenud ettevõtjad kuna erinevate koolituste, infopäevade, arutelude ja muude põnevate sündmuste valik on lai. Suurem osa neist on osalejatele tasuta, ent osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.