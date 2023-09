Hiiglaslikud järjekorrad ja laes emotsioonid ⟩ Tasuta mündivahetuse kampaania tekitas pöörase segaduse

Selle pilootprojekti eesmärk on koguda miljon euromünti, et lasta uuesti ringlusse rohkem nn punaseid sente, vähendades seeläbi nende tootmist ja samuti sularaha keskkonnamõju. «Teine oluline eesmärk on välja selgitada, kas praeguses formaadis lisateenus võib suurendada just 1- ja 2-sendiste müntide uuesti ringlusse suunamist ning kas selliseid kampaaniaid tasub ka edaspidi läbi viia. Need järeldused teeme pärast projekti lõppu ehk uuel aastal,» ütles Eesti Panga sularaha käitluse allosakonna juhataja Martti Näksi.