Välisturgudel e-poega läbilöömiseks tuleks käituda kohalikuna

Iga e-kaupleja eesmärk võiks olla rahvusvahelistumine ja välisturgudel edu saavutamine. Sihtturu klienditeenindus, makselahendused ja muu on üks osa suurest pildist, mille peale tuleb mõelda, et välismaale müües õnnestuda, kirjutab Äripäev.