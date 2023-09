Uued sihtkohad: kuhu Tallinnast sel talvel lennata saab

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul toimub talveperioodil Tallinna lennujaamas keskmiselt 80 lendu päevas ja lennujaama läbib iga päev enam kui 6000 reisijat. «Neljakümne otselennu liini seast leiab sobiva sihtkoha nii linna-, ranna- kui suusapuhkuseks. Veel olulisem on, et peamistesse sõlmlennujaamadesse kasvanud lendude arv tagab paremad ühendused ka ärireisideks,» märkis ta.

Uued regulaarlennu sihtkohad on Kanaari saared – Gran Canaria ja Tenerife, kuhu saab lennata Air Balticuga ning esimest korda jätkab Aegean talvehooajal lende Ateenasse ja SunExpress Antalyasse. Kui varem sai Hispaania lõunarannikule Malagasse vaid teatud kuudel aastas, siis nüüd on see saanud aastaringse lennuühenduse Tallinnast.