Lepingu maksumus on ligikaudu 4,9 miljonit eurot koos käibemaksuga ning tööd valmivad 2025. aasta kevadel, teatas Nordecon börsile.

RKIK arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. «Ämari sõjaväelinnak on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis, kus järgnevate aastate investeeringute maht on ligikaudu 130 miljonit eurot ning plaanis on remontida lennurada, rajada uusi kasarmuid, söökla kui ka mitmeid erinevaid varjualuseid,» rääkis RKIKi lääne portfellijuht Liisi Hallikma.