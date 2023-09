Uuring: ligi 40 protsenti töötajatest kardab oma töökoha kaotamist

Ajad on keerulised ning stressitekitavaid kahtlusi ja kõhklusi oma tuleviku ning iseenda suhtes tunneb ligi 34 protsenti uuringule vastanud töötajatest. Pea veerand vastanutest mõistab ning toob välja, et ettevõttel, kus nad töötavad, on müük/tulu vähenenud ja kulud suuremad ning 19 protsenti töötajatest on näinud juba ka ettevõtete suurt kulude kokkutõmbamist.

Tööturul on tööotsijaid rohkem ning nad on aktiivsemad kui varem ja seda tõestab ka asjaolu, et 59 protsenti vastanutest on hakanud töö kaotamise hirmu tõttu uusi tööpakkumisi piiluma. 1/4 uuringule vastanutest on veel töötahet ja jõudu täis ning valmis leidma lisatöö põhitöö kõrvale, et enda kindlustunnet tuleviku ees suurendada.