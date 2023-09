Liikluskindlustuse hind tegi järsu hüppe

Nagu keskmine palk, on ka liikluskindlustuse keskmine hind statistiline ja tegelikult on hinnatõusud ka oluliselt suuremad. Nii pöördus Postimehe poole lugeja, kelle auto aastane liikluskindlustuse leping vajas oktoobrist uuendust. Kui aasta tagasi tuli tema Citroëni aastase kindlustuse eest maksta veidi alla 79 euro, siis nüüd küsiti samaväärse lihtsa lepingu eest pea 115 eurot ehk 46 protsenti rohkem. «See on ikka hullumeelne hinnatõus,» avaldas ta nördimust, sest sõiduk ei ole sattunud ühtegi avariisse ning taksot sellega ei sõideta. Samas on liikluskindlustus kohustuslik.