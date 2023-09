Ministeerium leidis kuu ajaga eelarvesse 400 miljonit

Tuleva aasta eelarve üheks suurimaks eesmärgiks on valitsuse teatel rahanduse jätkusuutlikkus, mis peegeldub ka Exceli tabelis: riigi tulud kasvavad tuleval aastal prognoosi järgi 1,2 miljardi võrra, kulud 833 miljoni ulatuses. See on oluline muutus võrreldes viimaste aastatega, kus püsikulude kasv on eelarvetuludel pidevalt eest ära jooksnud.