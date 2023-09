Vene oligarh Oleg Deripaska väitis intervjuus Financial Timesile, et Venemaa on talunud lääne sanktsioone, mis kehtestati Ukraina invasiooni tõttu, ja hoiatas, et lääne lootused kasutada sellist 19. sajandi vahendit sõja lõpetamiseks või režiimivahetuseks on määratud läbikukkumisele.