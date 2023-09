Milliseid telefone ostetakse koolilastele?

Apple Iphone 11

Põhikooli ja keskkooli õpilaste vajadused on nooremate omast erinevad. Nad ei mängi enam nii palju telefonis ja kasutavad selle asemel rohkem sotsiaalmeediat. Nad soovivad jäädvustada oma elus toimuvat, et kõike sõpradega jagada ning tahavad seetõttu hea kaameraga telefoni. Samuti võib noorte jaoks muutuda olulisemaks telefoni bränd.

Seetõttu soetavad Apple-i usku lapsevanemad noortele brändi odavamaid mudeleid. Näiteks on hästi kaubaks läinud Apple Iphone 11, mille täishind on 469 eurot. Tegemist on hea pakkumisega, mida mõjutab peagi turule jõudev iPhone 15 seeria. Vanema, iPhone 11

tugevusteks on kvaliteetsed kaamerad nii ees kui ka taga ning turvaline ja täpne FaceID näotuvastus.

Turvalisus on äärmiselt oluline

Lapsevanemate jaoks on kõige olulisem tagada laste turvalisus. Paraku kaasnevad nutiseadmete ja interneti kasutamisega ohud nagu küberkiusamine ja seksuaalne väärkohtlemine. Seetõttu tuleb lastele varakult selgitada, millised ohud peituvad internetis ning kuidas tuleks veebiavarustes käituda. Laps ei pruugi ise näiteks taibata, et internetimängus kohatud inimene ei ole alati see, kes ta väidab end olevat. Samuti seda, mis võib kaasneda internetis piltide või isikuandmete jagamisega. Üleüldse oleks parem, kui noored teadvustaksid varakult, et kõik, mis internetti jagatakse, sinna ka jääb.

Tehnilistest lahendustest tulevad lapsevanemale appi tarkvarad, mis võimaldavad seadistada sisufiltreid ning blokeerida ligipääsu sobimatutele või vanusele mitte vastavatele veebilehtedele ning rakendustele.

See aitab kaitsta lapsi pornograafia, vägivalla või muu ebasobiva sisu eest. Nooremate laste puhul saab seadistada nutiseadmele interneti kasutamise piiranguid, et nad ei satuks lehekülgedele, mis on potentsiaalselt kahjulikud või ebasobivad. Hea mõte on kasutada ka erinevaid vanemliku järelevalve lahendusi, mida on olemas kõikidele tuntumatele arvutite ja nutiseadmete operatsioonisüsteemidele.

Mööda ei tasu vaadata ka viiruse- ja pahavaratõrje tarkvaradest. Näiteks Tele2 pakub klientidele peamiselt ühe maailma parima viirustõrjena tuntud Bitdefenderit, mis võimaldab seadmetele määrata muu hulgas ekraaniaja piiranguid ja pakub lapsevanematele järelevalve võimalusi kasutada.