Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo vanemkomissar Max-Sander Mikli kinnitas, et kriminaalmenetlus algatati Enefit Greenilt tulnud kuriteoteate alusel. «Kahtlustame kuriteos ettevõtte keskastme juhte, kelle tööülesanne oli muuhulgas riigihangete läbiviimine. Menetluse vältel on ettevõte teinud politseiga aktiivset koostööd ja uurimisele igati kaasa aidanud. Ettevõtte majandustegevus peab olema aus ja lähtuma ka õiglasest konkurentsist, mida on võimalik saavutada vaid siis, kui ettevõtete juhid selle nimel pingutavad ega pigista rikkumiste kohalt silma kinni,» sõnas Mikli.