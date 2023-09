2024. aasta eelarves suurendatakse Autorihüvitusfondi laenutushüvitise mahtu ühe miljoni euro võrra. Hüvitise suurus on seotud sellega, kelle teoseid raamatukogudest kõige rohkem laenutatakse, teatas kultuuriministeerium.

«Laenutushüvitis on õiglane ja demokraatlik süsteem, mis toetab otseselt enim armastatud kirjanikke. Selle meetme mahu tõstmisega jõuab ressurss otse meie kirjasõna hoidjateni – kirjanike, illustraatorite ja tõlkijateni. Meie riik on sõnast võrsunud ja toetub sõnale, seega peame oma autoritele näitama, et riik nende tööd tõepoolest väärtustab,» rääkis kultuuriminister Heidy Purga.