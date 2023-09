EASi ja KredExi ühendasutust asub 9500-eurose palgaga juhtima Kati Kusmin

Kati Kusmin juhib praegu ASi Riigi Kinnisvara, ta on tegutsenud börsiettevõtete Silvano Fashion Group ja Baltika juhatuse liikmena, olnud juhatuse esimees ETKs ja Kalevis ning töötanud Tallinna Kaubamajas, Reval hotelligrupis ja hotell Olümpias erinevatel juhikohtadel. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna teeninduse ökonoomika ja organiseerimise erialal.

EASi ja KredExi nõukogu esimehe Sille Kraami sõnul valiti Kusmin välja tema mitmekesise kogemuse tõttu. «Ta on juhtinud suuri organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris ning see on väga oluline, sest ühendasutuses tuleb mõista ettevõtete vajadusi, kuid samal ajal tunda ka avaliku sektori toimimisloogikat,» põhjendas Kraam.