Maailma suurim mänguasjatootja tunnistab läbikukkumist: kasutatud plastpudelitest klotse toota ei saa

1932. aastal Ole Kirk Kristianseni asutatud ning aastas miljardeid klotse valmistav Taani ettevõte testis võimalust toota populaarseid klotse naftal põhineva plastiku asemel taaskasutatavast plastikust (PET pudelitest), et süsinikuheitmeid vähendada. Paraku pidi firma esmaspäeval tunnistama, et need katsed ebaõnnestusid ning heitmete vähendamise asemel oli tulemus hoopis vastupidine: süsinikuemissioon hoopis suurenes.